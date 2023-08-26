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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Знову гучно: на Мелітопольському напрямку прогриміли вибухи

Знову гучно: на Мелітопольському напрямку прогриміли вибухи
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які було чути місцевим жителям.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова людей, які там живуть зараз.

– Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом, – зазначив мер Федоров.

Вибухи в Мелітополі 26 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Мелітопольському районі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Росія
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