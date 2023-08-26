Знову гучно: на Мелітопольському напрямку прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які було чути місцевим жителям.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова людей, які там живуть зараз.

– Окупантам на Мелітопольському напрямку знову гучно. Мешканці Мелітополя повідомляють про вибухи за містом, – зазначив мер Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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