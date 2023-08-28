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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля

Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну агентку Кремля, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. 

Як з’ясували слідчі, жінка протягом останнього місяця передавала агресору геолокації Сил оборони. Вона відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. 

– За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, Градами та дронами-камікадзе. Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скриншотів карт з позначками об’єктів, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. 

Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі. 

Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля
Наводила російські Гради та дрони. На Херсонщині затримали агентку Кремля

 

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

 Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсонська область
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