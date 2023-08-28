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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам

У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
Фото: СБУ

У Вінниці контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. 

У результаті спецоперації затримали організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Зокрема, чиновників обласної військово-лікарської комісії.

– За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, вартість таких послуг оцінювалася від $3 тис. до $10 тис. Сума залежала від “складності” діагнозу і терміновості його “встановлення”. 

Після отримання так званого  замовлення зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів. 

Таким чином вони створювали формальну підставу для списання військово зобовʼязаних чоловіків з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. 

Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. 

У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам
У Вінниці СБУ викрила понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які продавали документи ухилянтам

Правоохоронці затримали головного фігуранта – посадовця лікувально-діагностичного центру на гарячому під час передавання йому нової суми неправомірної вигоди. 

При обшуках в автомобілі, а також за місцем роботи й проживання затриманого виявлено: 

  • гроші, одержані корупційним шляхом; 
  • документи, чорнові записи й комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. 

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 ККУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Вінниця, мобілізація, Нацполіція, СБУ, Українська армія
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