Вибух в Енергодарі: вдарили по штабу кадирівців з Росгвардії

У понеділок, 28 серпня, в тимчасово окупованому місті Енергодар (Запорізька область) пролунав вибух у будівлі, де російські окупанти облаштували “штаб” ОМОН.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Операцію провів місцевий рух опор, який координували в ГУР. Судячи з оприлюдненого відео, атаку провели за допомогою безпілотника.

За даними розвідки, вибух пролунав о 09:50 ранку за адресою вулиця Будівельників, 46.

До повномасштабної війни там знаходилося відділення одного з українських банків. А після вторгнення “кадирівці” захопили приміщення та організували там імпровізовану “казарму” підрозділу Росгвардії ОМОН Ахмат-1.

Унаслідок вибуху постраждав особовий склад окупантів та автомобілі, припарковані у дворі. В самому приміщенні виникла пожежа.

На місце інциденту прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі розвідка уточнює дані про кількість вбитих і поранених “кадирівців”.

Жертв і постраждалих серед місцевого населення немає.

– Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву “військово-цивільну адміністрацію”. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет, – зазначили в ГУР.

Як відомо, 23 серпня, в День державного прапора України, пролунав потужний вибух у штабі відділення ФСБ в Енергодарі, у момент найбільшої концентрації рашистів. А після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив окупантів.

Джерело : ГУР

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