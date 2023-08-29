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У Покровському районі Донецької області прогриміли вибухи
У Покровському районі Донецької області прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, російські війська намагаються атакувати регіон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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