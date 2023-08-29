У Покровському районі Донецької області прогриміли вибухи

У Покровському районі Донецької області прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, російські війська намагаються атакувати регіон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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