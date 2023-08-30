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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пуски Калібрів: в Одесі пролунали вибухи

Пуски Калібрів: в Одесі пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

В Одесі було чутно звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні оголошена повітряна тривога.

За даними моніторингових каналів, Росія випустила ракети в бік Одеської області з Чорного моря.

Наразі ані місцева влада, ані військові не коментували інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні оголосили тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Вибух, Одеса
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