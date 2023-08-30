Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пуски Калібрів: в Одесі пролунали вибухи
В Одесі було чутно звук вибуху.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в регіоні оголошена повітряна тривога.
За даними моніторингових каналів, Росія випустила ракети в бік Одеської області з Чорного моря.
Наразі ані місцева влада, ані військові не коментували інформацію про вибухи.
Переглянути, де в Україні оголосили тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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