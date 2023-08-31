Авіакатастрофа двох гелікоптерів Мі-8 на Донеччині: ДБР перевірить кілька версій
ДБР розпочало розслідування для встановлення причин авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8, що розбилися 29 серпня під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області, та внаслідок якої загинуло 6 військовослужбовців ЗСУ.
Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Слідчі особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів і дотриманню правил підготовки до польотів. Серед версій також є диверсія або ураження ворогом.
Фахівці проведуть діагностику бортових самописців. Уже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.
Напередодні стало відомо, що 29 серпня у бою під Бахмутом загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв