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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Авіакатастрофа двох гелікоптерів Мі-8 на Донеччині: ДБР перевірить кілька версій

Авіакатастрофа двох Мі-8
Фото: ДБР

ДБР розпочало розслідування для встановлення причин авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8, що розбилися 29 серпня під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області, та внаслідок якої загинуло 6 військовослужбовців ЗСУ.

Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Слідчі особливу увагу приділять вивченню технічного стану гелікоптерів і дотриманню правил підготовки до польотів. Серед версій також є диверсія або ураження ворогом.

Фахівці проведуть діагностику бортових самописців. Уже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

Напередодні стало відомо, що 29 серпня у бою під Бахмутом загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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українські Мі-8

Джерело: ДБР
Авіакатастрофи, Бахмут, Війна в Україні, Вертоліт, ДБР, Донецька область, ЗСУ
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