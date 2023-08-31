Бізнесмени хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів – СБУ

Представники одного з вітчизняних підприємств намагались продати Міноборони 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн грн, тобто втричі дорожче їхньої ринкової вартості, яка становить близько 24 млн грн.

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили плани ділків, заблокувавши оборудку, та запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

На складах у фігурантів вилучили агрегати, на яких вони намагалися привласнити державні кошти, а також прилади нічного бачення та інші комплектовальні для бронетехніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Вилучені силові агрегати та інші запчастини для танків, зокрема Т-72, вже передали на потреби ЗСУ.

Джерело : СБУ

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