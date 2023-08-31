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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Стрілянина у Дніпрі: у справі ДБР дівчина загиблого, найімовірніше, проходитиме як свідок

Стрілянина у Дніпрі: у справі ДБР дівчина загиблого, найімовірніше, проходитиме як свідок
Фото: ДБР

Дівчина чоловіка, якого застрелив поліціянт у Дніпрі, у розслідуванні ДБР, ймовірно, проходитиме як свідок та учасник подій.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

– У кримінальному провадженні, я припускаю, вона, найімовірніше, буде як свідок та учасник подій і буде допитана в рамках кримінального провадження, – сказала радниця.

Сапьян зазначила, що ДБР розслідує лише дії правоохоронців. А ймовірні порушення законодавства з боку тієї дівчини та кримінальні провадження щодо неї – це робота поліції.

Відомо, що жінка на відео не є дружиною загиблого Джумбері Сілогави. Він нещодавно розлучився, і його колишня дружина Наталія Сілогава натякнула, що вона коханка вбитого. Як розповіли журналісти програми Схеми, це 22-річна Тетяна Патинка. 

Тетяна Патинка

Тетяна Патинка/Фото: Схеми

За даними джерел Схем у МВС, правоохоронці готують їй підозру за ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Ця стаття передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки.

Під час бесіди між правоохоронцями та особами, що були в авто, стався конфлікт. Водій почав бити поліціянтку, а пізніше напав і на іншого патрульного. У результаті бійки один із копів застосував табельну вогнепальну зброю й застрелив чоловіка.

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ДБР, Патрульна поліція, Смерть
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