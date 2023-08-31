Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8

українські Мі-8
Фото: Getty Images

У Збройних силах підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він розповів що, трагедія сталася у Краматорському районі. Причини наразі невідомі. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, щоб убезпечитися від імовірного ураження.

– Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Коли вони виконували завдання, у повітрі був ворожий винищувач Су-35, – сказав Євлаш.

Речник наголосив, що дані стосовно кількості загиблих ще потребують уточнення.

– Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18 окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро, – додав військовий.

Ілля Євлаш зазначив, що на місці події працюють слідчі, вони встановлюють деталі й обставини авіакатастрофи.

Нагадаємо, напередодні ввечері стало відомо, що 29 серпня у бою під Бахмутом загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Читайте також
Авіакатастрофа на Житомирщині: ДБР розпочало розшифровку чорних скриньок
авіакатастрофа на Житомирщині

Джерело: РБК-Україна
Авіакатастрофи, Бахмут, Вертоліт, Донецька область, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Маріуполі партизани спалили щонайменше чотири автівки окупантів
У Маріуполі партизани спалили чотири автівки окупантів
Українці вкотре перевершують очікування: Столтенберг про контрнаступ
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
ЗСУ знищили 610 окупантів та спалили 31 ворожу артсистему – Генштаб
Бої на фронті
Карта бойових дій на 31.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Українські пілоти у Данії перейшли до льотної підготовки: про що говорили Залужний і Лентфер
винищувач F-16
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.08.2023)
В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь