В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8

У Збройних силах підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він розповів що, трагедія сталася у Краматорському районі. Причини наразі невідомі. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, щоб убезпечитися від імовірного ураження.

– Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Коли вони виконували завдання, у повітрі був ворожий винищувач Су-35, – сказав Євлаш.

Речник наголосив, що дані стосовно кількості загиблих ще потребують уточнення.

– Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18 окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро, – додав військовий.

Ілля Євлаш зазначив, що на місці події працюють слідчі, вони встановлюють деталі й обставини авіакатастрофи.

Нагадаємо, напередодні ввечері стало відомо, що 29 серпня у бою під Бахмутом загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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