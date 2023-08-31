В ЗСУ підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два Мі-8
У Збройних силах підтвердили, що на Донеччині під час виконання бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення.
Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Він розповів що, трагедія сталася у Краматорському районі. Причини наразі невідомі. Втім, є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Це здійснюється для того, щоб убезпечитися від імовірного ураження.
– Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Коли вони виконували завдання, у повітрі був ворожий винищувач Су-35, – сказав Євлаш.
Речник наголосив, що дані стосовно кількості загиблих ще потребують уточнення.
– Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18 окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро, – додав військовий.
Ілля Євлаш зазначив, що на місці події працюють слідчі, вони встановлюють деталі й обставини авіакатастрофи.
Нагадаємо, напередодні ввечері стало відомо, що 29 серпня у бою під Бахмутом загинули шестеро пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв