Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Фото: ДБР

На Львівщині завершилося досудове розслідування щодо офіцера, який завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію ДБР повідомила сестра потерпілого. 

Як з’ясували слідчі, офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету й у такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців. 

 – Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти, – йдеться у повідомленні. 

Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу.

Задля безпеки, згідно із законом Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, його перевели в інший підрозділ.

Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Читайте також
В Івано-Франківську офіцер побив строковика: розпочато розслідування
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

Джерело: ДБР
ДБР, Львівська область, Українська армія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Стрілянина у Дніпрі: у справі ДБР дівчина загиблого, найімовірніше, проходитиме як свідок
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Посягання на життя патрульних: у Дніпрі відкрили ще одне провадження
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Авіакатастрофа двох гелікоптерів Мі-8 на Донеччині: ДБР перевірить кілька версій
Авіакатастрофа двох Мі-8
Інцидент у Дніпрі за участі поліцейських: у ДБР пояснили, чи був загиблий п’яним
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Кричала, що “України не буде” і дякувала Москві за СРСР: на Львівщині судитимуть жінку
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
На Вінниччині старі Жигулі перетворюють на експериментальні багі для ЗСУ
Багі ПО-УКРАЇНСЬКИ
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь