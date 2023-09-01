Розрив печінки та забій підшлункової. На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

На Львівщині завершилося досудове розслідування щодо офіцера, який завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію ДБР повідомила сестра потерпілого.

Як з’ясували слідчі, офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету й у такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

– Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти, – йдеться у повідомленні.

Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу.

Задля безпеки, згідно із законом Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, його перевели в інший підрозділ.

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Джерело : ДБР

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