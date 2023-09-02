Одна з ракет влучила в автодорогу: Росія знову атакувала Краматорськ
Сьогодні, 2 вересня, у Краматорську Донецької області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це інформують у Краматорській міській раді.
– Мешканці громади знаходять уламки по місту, зокрема нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101. Наразі інформації про постраждалих не надходило, – йдеться у повідомленні.
Одним із ударів РФ по Краматорську пошкоджено цвинтар, також ракета влучила в автодорогу. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що попередньо місто опинилось під обстрілом із РСЗВ.
Також окупанти поцілили у квартиру багатоповерхівки. На щастя, ракета не розірвалася.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Радіо Свобода
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