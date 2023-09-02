Одна з ракет влучила в автодорогу: Росія знову атакувала Краматорськ

Сьогодні, 2 вересня, у Краматорську Донецької області пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це інформують у Краматорській міській раді.

– Мешканці громади знаходять уламки по місту, зокрема нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101. Наразі інформації про постраждалих не надходило, – йдеться у повідомленні.

Одним із ударів РФ по Краматорську пошкоджено цвинтар, також ракета влучила в автодорогу. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що попередньо місто опинилось під обстрілом із РСЗВ.

Також окупанти поцілили у квартиру багатоповерхівки. На щастя, ракета не розірвалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Радіо Свобода

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