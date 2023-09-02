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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені

Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені
Фото: Офіс генпрокурора

Росія з мінометів атакувала місто Середина-Буда Сумської області, через що поранень зазнали енергетики.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

– За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії Шосткинський РЕМ АТ Сумиобленерго, – пише Офіс генпрокурора.

Зазначається, що поранення дістали двоє енергетиків. Зокрема було пошкоджено лінію електропередач, дві установи, місцеве підприємство.

Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені
Фото: Офіс генпрокурора
Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені
Фото: Офіс генпрокурора
Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені
Поцілили в службове авто енергетиків: на Сумщині через обстріл РФ є поранені

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Російська агресія, Сумська область
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