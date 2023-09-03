Росія з авіації обстріляла Вугледар: поранені 2 людей, ще двоє загинули
Армія Росії завдала удару по Вугледару Донецької області.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що удар, ймовірно, завдали з російської авіації.
– В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення, – йдеться у повідомленні.
Поранених із мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями госпіталізували до медичної установи.
Крім того, вибухи зруйнували частину під’їзду житлового будинку, руйнувань зазнали перекриття, вікна й балкони.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що 2 вересня РФ завдала удару по Краматорську Донецької області.
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