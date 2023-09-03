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Росія з авіації обстріляла Вугледар: поранені 2 людей, ще двоє загинули

Росія з авіації обстріляла Вугледар: поранені 2 людей, ще двоє загинули
Фото: Офіс генпрокурора

Армія Росії завдала удару по Вугледару Донецької області.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що удар, ймовірно, завдали з російської авіації.

– В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

Поранених із мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями госпіталізували до медичної установи.

Крім того, вибухи зруйнували частину під’їзду житлового будинку, руйнувань зазнали перекриття, вікна й балкони.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 2 вересня РФ завдала удару по Краматорську Донецької області.

Війна в Україні, Вугледар, Донецька область, Російська агресія
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