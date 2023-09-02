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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера

Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Фото: МВС

Правоохоронці викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, надісланою у 2022 році з-за кордону.

Про це у Telegram повідомила пресслужба МВС України.

– Слідчі Нацполіції викрили псевдоволонтера. Фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої необхідності, надіслані у 2022 році з-за кордону, – йдеться у повідомленні.

Допомога була призначена жителям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста.

Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Фото: МВС України
Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Фото: МВС України
Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Торгував допомогою для жителів Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера

Поліцейські провели санкціоновані обшуки у приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога.

Серед вилученого – антисептичні засоби, турнікети, перев’язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.

На даний час проводяться слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

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Ірпінь, Війна в Україні, волонтер, Злочинність
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