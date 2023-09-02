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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Видурила 85 тис. грн за побачення: ошуканий житель Львівщини заявив на заміжню жінку

інтернет-знайомства
Фото: Depositphotos

На Тернопільщині чоловік звернувся до відділу поліції із заявою про шахрайство. Житель Львівщини повідомив, що спілкувався із жінкою на сайті знайомств, яка пообіцяла сходити з ним на побачення за 85 тис. грн.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що зловмисницею виявилася 19-річна жителька району. На сайті знайомств вона зареєструвалася під чужим іменем, а в акаунті додала чужі фото. Ба більше, вона виявилася заміжньою.

34-річному холостяку припали до душі виставлені чужі знімки, і він став спілкуватися. Жінка була щедра на слова й обіцянки, та за побачення попросила у нього загалом 85 тис. грн. Чоловік згодився перерахував кошти, проте виявився ошуканим.

Із заявою про шахрайство він звернувся до Чортківського районного відділу поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 КК України. Зараз триває досудове розслідування.

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Джерело: Нацполіція
Інтернет-шахрайство, Нацполіція, Тернопільска область
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