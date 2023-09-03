На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
У Білогородці на Київщині втопився 4-річний хлопчик. Як повідомили правоохоронці 2 вересня, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення малолітнього сина.
На місце події одразу були спрямовані пошукові підрозділи та кінологи з собаками.
– Понад 110 осіб були залучені до пошуків хлопчика, по сліду йшли службові собаки, поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона, – йдеться у повідомленні.
На жаль, хлопчика знайшли уже без ознак життя. Слідчі проводять перевірку всіх обставин інциденту.
– Шановні батьки! Не залишайте без нагляду малолітніх дітей! У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на 102, – закликають правоохоронці.
Нагадаємо, на Київщині у нелегальному дитячому таборі під час купання в озері потонув 10-річний хлопчик Іван. Трагедія сталася 3 серпня у селі Ходосівка Обухівського району.
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