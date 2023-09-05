Знову хибні виклики: уночі на вокзалах і в кількох медзакладах Києва шукали вибухівку
Уночі 5 вересня поліція отримала повідомлення про замінування всіх вокзалів і деяких медичних закладів Києва.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Після ретельної перевірки ця інформація, як і попередні повідомлення, що надходять із 1 вересня, не підтвердилася.
– Знову хибні виклики. Тож прошу жителів столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх – саме цього хоче ворог. Але не отримає, – наголошує начальник КМВА.
Безпекова ситуація в Києві наразі, зазначає Сергій Попко, контрольована.
Нагадаємо, що серія псевдомінувань у столиці почалася 1 вересня, у День знань.
Тоді столична поліція отримала інформацію про замінування всіх столичних шкіл. Згодом виявилося, що повідомлення були хибними.
Після вихідних 4 вересня невідомі нібито знову замінували всі середні школи та коледжі.
А ввечері цього ж дня у КМВА повідомили про можливе замінування всіх торговельно-розважальних центрів столиці.
Як уже зранку повідомив Сергій Попко, ця інформація, на щастя, теж була неправдивою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: КМВА
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