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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знову хибні виклики: уночі на вокзалах і в кількох медзакладах Києва шукали вибухівку

Нацполіція
Фото: Нацполіція

Уночі 5 вересня поліція отримала повідомлення про замінування всіх вокзалів і деяких медичних закладів Києва.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Після ретельної перевірки ця інформація, як і попередні повідомлення, що надходять із 1 вересня, не підтвердилася.

– Знову хибні виклики. Тож прошу жителів столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх – саме цього хоче ворог. Але не отримає, – наголошує начальник КМВА.

Безпекова ситуація в Києві наразі, зазначає Сергій Попко, контрольована.

Нагадаємо, що серія псевдомінувань у столиці почалася 1 вересня, у День знань.

Тоді столична поліція отримала інформацію про замінування всіх столичних шкіл. Згодом виявилося, що повідомлення були хибними.

Після вихідних 4 вересня невідомі нібито знову замінували всі середні школи та коледжі.

А ввечері цього ж дня у КМВА повідомили про можливе замінування всіх торговельно-розважальних центрів столиці.

Як уже зранку повідомив Сергій Попко, ця інформація, на щастя, теж була неправдивою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА

Вокзал, Київ, Мінування, Нацполіція, ТРЦ, Школи
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