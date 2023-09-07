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Загроза БпЛА Shahed: на Сумщині пролунали вибухи
Пізно ввечері 6 вересня на Сумщині чутно вибухи, працює ППО.
Про це повідомляють пабліки. Офіційного підтвердження поки що немає. Слідкуємо за ситуацією.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що на Сумщині є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Росією Сумської області 4 вересня було пошкоджено залізницю та лінію електропередач. Того дня було 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області, а також було зафіксовано 119 вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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