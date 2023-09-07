На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей

За минулу добу на Харківщини троє людей отримали поранення в результаті підриву на ворожих мінах та снарядах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В районі села Норцівка Ізюмського району у Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25 та 29 років. Чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухівці підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований із вибуховим пораненням.

За минулу добу піротехніки ДСНС на Харківщині обстежили понад 6,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

За даними Мінреінтеграції, від початку повномасштабної війни в Україні майже 250 людей загинуло, ще близько 500 отримали поранення в результаті підриву на боєприпасах. Окупанти маскують вибухівку в дитячі іграшки, побутові речі та навіть у звичайний стаканчик від кави.

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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