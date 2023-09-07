Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей

На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей

За минулу добу на Харківщини троє людей отримали поранення в результаті підриву на ворожих мінах та снарядах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В районі села Норцівка Ізюмського району у Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25 та 29 років. Чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухівці підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований із вибуховим пораненням.

За минулу добу піротехніки ДСНС на Харківщині обстежили понад 6,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

За даними Мінреінтеграції, від початку повномасштабної війни в Україні майже 250 людей загинуло, ще близько 500 отримали поранення в результаті підриву на боєприпасах. Окупанти маскують вибухівку в дитячі іграшки, побутові речі та навіть у звичайний стаканчик від кави.

Читайте також
Поїхали на озеро, попри знаки Міни: на Чернігівщині на боєприпасі підірвалося авто
На Чернігівщині на боєприпасі підірвався автомобіль

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Вибух, Міна, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зранку дуже гучно у Маріуполі та в районі Мангуша – було кілька вибухів
Вибух
Вночі на Одещині російські дрони пошкодили елеватор та порт, є постраждалий
Вибух
Мер Москви заявив, що вночі дрон намагався атакувати місто
На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей
Загроза БпЛА Shahed: на Сумщині пролунали вибухи
Вибух
Гучно біля порту: у Маріуполі пролунали вибухи
Вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
На Харківщині на вибухових пристроях підірвалося троє людей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь