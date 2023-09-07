Виключають артилерію. Поліція підтвердила загибель 16 людей після удару по Костянтинівці

В результаті удару по Костянтинівці Донецької області підтверджено загибель 16 людей, а не 17, як повідомляли раніше.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– За офіційною інформацією на зараз, у нас 16 тіл загиблих. 33 поранених. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли ми провели ретельний візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам. Зараз вже майже всі ідентифіковані, знайдені родичі, відібрані ДНК загиблих та їхніх родичів, – наголосила речниця.

Станом на вечір чотири тіла не були ідентифіковані, а станом на ранок є один загиблий чоловік, родичі якого ще не з’явилися. Олександра Гаврилко закликала не зволікати і звернутися до правоохоронців, якщо комусь відомі люди, які могли потрапити під обстріл.

Також у поліції Донеччини виключили, що вчорашній обстріл російський ворог здійснив з артилерії.

Зараз експерти проводять експертизу щодо типу застосованого озброєння.

– Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію про артобстріл. Є декілька версій. Точна інформація буде згодом, – заявила речниця поліції.

Удень 6 вересня російські війська обстріляли ринок у Костянтинівці. Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.