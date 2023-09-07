Зранку дуже гучно у Маріуполі та в районі Мангуша – було кілька вибухів
У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 7 вересня прогриміло два вибухи, а в районі Мангуша – один.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Посилаючись на інформацію очевидців, він уточнив, що після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за Порт-Сіті та поблизу бетонного мінізаводу.
– Окупанти повідомляють про “роботу авіації”, однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять. Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямків в бік Запоріжжя. Подробиці встановлюємо, – додав Андрющенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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