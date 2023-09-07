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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зранку дуже гучно у Маріуполі та в районі Мангуша – було кілька вибухів

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 7 вересня прогриміло два вибухи, а в районі Мангуша – один.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Посилаючись на інформацію очевидців, він уточнив, що після вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за Порт-Сіті та поблизу бетонного мінізаводу.

– Окупанти повідомляють про “роботу авіації”, однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять. Після вибухів підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямків в бік Запоріжжя. Подробиці встановлюємо, – додав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі 7 вересня

Фото: Deep State

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
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