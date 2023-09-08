12 років за систематичне ґвалтування доньки: на Київщині засудили батька
У Київській області засуджено до 12 років в’язниці чоловіка, який упродовж декількох років розбещував 13-річну доньку.
Він жив окремо, тому часто запрошував дівчинку до себе і неодноразово ґвалтував.
Суд визнав його винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою, що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України).
Засудженому також заборонено обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах, строком на 3 роки.
Окрім того, у суді доведено, що батько змушував доньку робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати йому на телефон. Їх він продавав користувачам в інтернеті.
Чоловік під час судового розгляду заперечував свою вину, проте на підставі зібраних доказів її повністю доведено.
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