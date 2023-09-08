Облаштував АЗС на подвірʼї. Суд арештував майно полковника ДСНС, який продавав пальне для евакуації людей
За матеріалами Державного бюро розслідувань суд арештував майно та 5,5 млн грн запорізького полковника ДСНС, який наживався на війні.
У червні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та групі його спільників.
За даними слідства, фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей.
– Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави становить понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС, – повідомили у ДБР.
За клопотанням ДБР суд арештував земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ, автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF та його банківські рахунки.
Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта – понад 5,5 млн грн (у гривневому еквіваленті).
Також арештовано та передано в управління АРМА 1 млн грн підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне.
Нині полковник ДСНС відсторонений від посади. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове слідство продовжується.
Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. ч. 4,5 ст. 191 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
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