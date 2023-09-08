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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар по ринку в Костянтинівці: зросла кількість постраждалих

удар по Костянтинівці
Фото: Нацполіція

Кількість постраждалих від удару по Костянтинівці Донецької області 6 вересня зросла до 37.

Оновлені дані повідомили 8 вересня в обласній військовій адміністрації.

Зокрема, ОВА вдалося встановити інформацію щодо ще чотирьох поранених внаслідок обстрілу міста.

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Нагадаємо, що російські війська обстріляли ринок у Костянтинівці вдень 6 вересня.

Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівлю та п’ятий поверх житлового будинку.

Ущент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об’єктів.

Станом на 7 вересня було відомо про 16 загиблих та 33 поранених.

Донецька область, Костянтинівка, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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