Удар по ринку в Костянтинівці: зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих від удару по Костянтинівці Донецької області 6 вересня зросла до 37.

Оновлені дані повідомили 8 вересня в обласній військовій адміністрації.

Зокрема, ОВА вдалося встановити інформацію щодо ще чотирьох поранених внаслідок обстрілу міста.

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Нагадаємо, що російські війська обстріляли ринок у Костянтинівці вдень 6 вересня.

Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівлю та п’ятий поверх житлового будинку.

Ущент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об’єктів.

Станом на 7 вересня було відомо про 16 загиблих та 33 поранених.

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