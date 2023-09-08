Удар по ринку в Костянтинівці: зросла кількість постраждалих
Кількість постраждалих від удару по Костянтинівці Донецької області 6 вересня зросла до 37.
Оновлені дані повідомили 8 вересня в обласній військовій адміністрації.
Зокрема, ОВА вдалося встановити інформацію щодо ще чотирьох поранених внаслідок обстрілу міста.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли ринок у Костянтинівці вдень 6 вересня.
Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівлю та п’ятий поверх житлового будинку.
Ущент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об’єктів.
Станом на 7 вересня було відомо про 16 загиблих та 33 поранених.
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