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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У районі Старого Криму прогриміла серія потужних вибухів: що відомо

У районі Старого Криму прогриміла серія потужних вибухів: що відомо

Сьогодні зранку поблизу населеного пункту Старий Крим, що в окупованому Криму, прогриміла серія із дуже гучних вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Що саме сталося — поки не відомо, проте наголошується, що місцева окупаційна влада не попереджала про планове знищення боєприпасів.

Зараз дивляться

За словами місцевих, спочатку прогриміло два потужних вибухи, а через деякий час — знову два.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Крим
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