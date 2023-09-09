У районі Старого Криму прогриміла серія потужних вибухів: що відомо
Сьогодні зранку поблизу населеного пункту Старий Крим, що в окупованому Криму, прогриміла серія із дуже гучних вибухів.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Що саме сталося — поки не відомо, проте наголошується, що місцева окупаційна влада не попереджала про планове знищення боєприпасів.
За словами місцевих, спочатку прогриміло два потужних вибухи, а через деякий час — знову два.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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