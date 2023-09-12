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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Перші хвилини після удару по ТЦ у Нікополі – з бодикамер поліцейських

Перші хвилини після удару по ТЦ у Нікополі – з бодикамер поліцейських

Бодикамери поліцейських Нікополя зафіксували наслідки російської атаки по місту 11 вересня.

Відео з першими хвилинами після удару з ракетних систем залпового вогню по торговому центру міста оприлюднило МВС України.

За його даними, обстріл Нікополя Дніпропетровської області з важкої артилерії тривав майже цілий день та після опівночі.

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На цих кадрах видно, як пораненим надають першу допомогу та госпіталізують до лікарні.

Станом на сьогодні відомо, що внаслідок кількох атак РФ по Нікополю 11 вересня травмовано трьох людей, пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п’ятиповерховий житловий будинок, а також приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, газогони та лінії електромереж.

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Перші хвилини після удару по ТЦ у Нікополі – з бодикамер поліцейських

Фото: Дніпропетровська ОВА

Війна в Україні, Дніпропетровська область, МВС, Нікополь, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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