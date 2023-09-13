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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Волгоградській області впав літак Су-24 – ЗМІ

Су-24 ЗСУ

У Волгоградській області зазнав аварії літак Су-24.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, літак упав у Калачевському районі за 5 кілометрів від хутора Лошки.

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Про причини авіакатастрофи не повідомляється.

Авіакатастрофи, Літаки, літаки РФ, Росія
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