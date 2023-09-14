Чотирьом військовим РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру

Чотирьом військовослужбовцям збройних сил РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Це два командири, солдат, що заряджав самохідні артилерійські гармати і старший розвідник-далекомірник 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Їм інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 ККУ).

Зараз дивляться

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по Бучі старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям РФ ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.

– Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права.Російські військові отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Солдати 1-ї самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину Новус у Бучі чоловіка, який був одягнений службовий одяг чорного кольору з позначенням Охорона Новус. Охоронець не мав зброї й не становив жодної загрози для окупантів.

Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. В результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер.

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.