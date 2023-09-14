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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чотирьом військовим РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру

Буча, тіло вбитого мирного мешканця
Фото: УНІАН

Чотирьом військовослужбовцям збройних сил РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора. 

Це два командири, солдат, що заряджав самохідні артилерійські гармати і старший розвідник-далекомірник 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ. Їм інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 ККУ). 

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За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по Бучі старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям РФ ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів. 

– Така інструкція щодо ідентифікації ворога могла призвести до випадкових жертв серед цивільних, оскільки багато з них могли носити атрибути чорного кольору. Через те, що в наказі не було дотримано принципу розрізнення, командир батареї порушив норми міжнародного гуманітарного права.Російські військові отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні, – розповіли в Офісі генпрокурора. 

Солдати 1-ї самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину Новус у Бучі чоловіка, який був одягнений службовий одяг чорного кольору з позначенням Охорона Новус. Охоронець не мав зброї й не становив жодної загрози для окупантів. 

Чотирьом військовим РФ, які вбили охоронця Новусу в Бучі, повідомлено про підозру

Фото: Офіс генпрокурора

Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. В результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Буча, Війна в Україні, Воєнні злочини, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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