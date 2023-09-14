Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів

Вибухи під Маріуполем 14 вересня

У Маріупольському районі Донецької області вранці 14 вересня лунають вибухи. За попереднім даними, поблизу населених пунктів Ялта та Юрʼївка працює протиповітряна оборона окупантів.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зараз дивляться

Уночі 14 вересня про вибухи повідомляли також у Євпаторії та навколишніх селах на території тимчасово окупованого Криму.

За словами очевидців, дрони влучили в російську установку протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Зранку дуже гучно у Маріуполі та в районі Мангуша – було кілька вибухів
Вибух

Фото: Deep State

Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Маріуполь, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Силах оборони Півдня прокоментували потужні вибухи поблизу Євпаторії
Вибух в Євпаторії
Британія передала ЗСУ важкі дрони Malloy
Дрон Malloy Т400
Пентагон створив нову команду для моніторингу використання Україною допомоги США
Пентагон
У Херсоні СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата держдуми РФ
спецпризначенці СБУ
Атака на Севастополь. Росіяни навряд чи зможуть відновити уражені кораблі – Гуменюк
Наталія Гуменюк

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь