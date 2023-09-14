Під Маріуполем гучно: у районі Ялти та Юрʼївки працює ППО окупантів
У Маріупольському районі Донецької області вранці 14 вересня лунають вибухи. За попереднім даними, поблизу населених пунктів Ялта та Юрʼївка працює протиповітряна оборона окупантів.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Уночі 14 вересня про вибухи повідомляли також у Євпаторії та навколишніх селах на території тимчасово окупованого Криму.
За словами очевидців, дрони влучили в російську установку протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
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Фото: Deep State
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко