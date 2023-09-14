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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи

Загроза атаки дронами: у Дніпрі прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на Півдні та Сході України.

Раніше Повітряні сили України повідомили про загрозу атаки ударними дронами-камікадзе, які запустили російські війська з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауда (Крим).

– Увага! Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська – загроза застосування ударних БПЛА, – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Дніпрі 14 вересня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпрі

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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