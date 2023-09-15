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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Інцидент з патрульними у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід підозрюваній

Інцидент з патрульними у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід підозрюваній
Фото: Нацполіція

У Дніпрі в Бабушкінському районному суді обрали запобіжний захід жінці, яка була учасницею інциденту з патрульними поліцейськими 29 серпня, коли застрелили чоловіка. Суд обрав підозрюваній домашній арешт на 60 діб (з 21:00 до 7:00).

Про це повідомляють журналісти, які перебували у залі під час судового засідання. За словами кореспондентів, прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної, а учасниця інциденту просила відпустити її під особисте зобов’язання.

– Нікуди втікати від правосуддя я не думала, і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю, – цитують журналісти слова жінки.

За словами підозрюваної, патрульний поліцейський нібито не надав їй свого посвідчення. Вона стверджує, що не збиралася втікати після того, як правоохоронці зупинили автомобіль.

Зараз дивляться

Суддя частково задовольнив прохання прокурора, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокурори та підозрювана жінка від додаткових коментарів відмовилися.

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Джерело: Суспільне
Дніпро, Патрульна поліція, поліцейські, Суд
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