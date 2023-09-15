Інцидент з патрульними у Дніпрі: суд обрав запобіжний захід підозрюваній

У Дніпрі в Бабушкінському районному суді обрали запобіжний захід жінці, яка була учасницею інциденту з патрульними поліцейськими 29 серпня, коли застрелили чоловіка. Суд обрав підозрюваній домашній арешт на 60 діб (з 21:00 до 7:00).

Про це повідомляють журналісти, які перебували у залі під час судового засідання. За словами кореспондентів, прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної, а учасниця інциденту просила відпустити її під особисте зобов’язання.

– Нікуди втікати від правосуддя я не думала, і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю, – цитують журналісти слова жінки.

За словами підозрюваної, патрульний поліцейський нібито не надав їй свого посвідчення. Вона стверджує, що не збиралася втікати після того, як правоохоронці зупинили автомобіль.

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Суддя частково задовольнив прохання прокурора, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокурори та підозрювана жінка від додаткових коментарів відмовилися.

Джерело : Суспільне

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