На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра

У селі Прислуч Рівненської області вчитель фізкультури побив учня ногами.

Відео побиття дитини з’явилось у спільноті Типове Березне в Instagram.

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Громадський діяч Андрій Смолій стверджує, що на надзвичайну подію вже відреагували правоохоронці.

Відео, як розлючений педагог дає копняків хлопцю, поліцейські виявили близько 11:00 15 вересня, коли моніторили ситуацію в мережі.

Наразі працівники ювенальної превенції працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

Тим часом у мережі триває жваве обговорення побиття в школі на Рівненщині.

Чимало користувачів впізнали в чоловікові на відео свого колишнього вчителя й виправдовують його дії.

Зокрема, місцеві стверджують, що знають вчителя фізкультури як хорошу людину, а в тому, що сталося, звинувачують хлопця, який, на їхнє переконання, “довів” педагога.

Джерело: Типове Березне, Андрій Смолій

Фото: Типове Березне

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