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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра

Побиття школяра на Рівненщині

У селі Прислуч Рівненської області вчитель фізкультури побив учня ногами.

Відео побиття дитини з’явилось у спільноті Типове Березне в Instagram.

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Громадський діяч Андрій Смолій стверджує, що на надзвичайну подію вже відреагували правоохоронці.

Відео, як розлючений педагог дає копняків хлопцю, поліцейські виявили близько 11:00 15 вересня, коли моніторили ситуацію в мережі.

Наразі працівники ювенальної превенції працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

Тим часом у мережі триває жваве обговорення побиття в школі на Рівненщині.

Чимало користувачів впізнали в чоловікові на відео свого колишнього вчителя й виправдовують його дії.

Зокрема, місцеві стверджують, що знають вчителя фізкультури як хорошу людину, а в тому, що сталося, звинувачують хлопця, який, на їхнє переконання, “довів” педагога.

На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра

Джерело: Типове Березне, Андрій Смолій

Фото: Типове Березне

Нацполіція, Побиття, Рівненська область
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