На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
У селі Прислуч Рівненської області вчитель фізкультури побив учня ногами.
Відео побиття дитини з’явилось у спільноті Типове Березне в Instagram.
Громадський діяч Андрій Смолій стверджує, що на надзвичайну подію вже відреагували правоохоронці.
Відео, як розлючений педагог дає копняків хлопцю, поліцейські виявили близько 11:00 15 вересня, коли моніторили ситуацію в мережі.
Наразі працівники ювенальної превенції працюють на місці події та встановлюють усі обставини.
Тим часом у мережі триває жваве обговорення побиття в школі на Рівненщині.
Чимало користувачів впізнали в чоловікові на відео свого колишнього вчителя й виправдовують його дії.
Зокрема, місцеві стверджують, що знають вчителя фізкультури як хорошу людину, а в тому, що сталося, звинувачують хлопця, який, на їхнє переконання, “довів” педагога.
Джерело: Типове Березне, Андрій Смолій
Фото: Типове Березне
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