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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти вдарили по Харкову Іскандерами, утворилася семиметрова вирва – Нацполіція

Обстріл Харкова, поліція

За уточненими даними, російські окупанти 16 вересня завдали ударів по Харкову ракетами Іскандер. Раніше повідомлялося, що це були С-300.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Судячи з допису, йдеться про крилаті ракети Іскандер К, які використовуються в російських оперативно-тактичних ракетних комплексах Іскандер.

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Постраждав Холодногірський район Харкова. За даними поліції, на місці удару утворилася семиметрова вирва, пошкоджено будівлі.

– Іскандерами по Холодногірському району – ворог атакував зранку… Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К, – наголосив Болвінов.

Він підтвердив, що під час атаки поранень зазнали п’ятеро людей, це мирні мешканці. Потерпілих доправили до лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ України також повідомили, що “вилучено фрагменти попередньо ракети Іскандер К”. Загалом ворог запустив по місту п’ять боєприпасів.

Раніше в Харківській ОВА та в мерії міста заявляли, що ворог застосував ракети до зенітних комплексів С-300 під час атаки. Однак у поліції уточнили дані, заявивши про Іскандери. Чи застосовував ворог одночасно два види ракет, наразі невідомо.

Загалом було зафіксовано близько п’яти ударів по промисловій зоні. В ОВА запевнили, що загрози життю постраждалих немає.

Фото: Facebook Сергія Болвінова

Джерело: МВС
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