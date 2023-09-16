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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина

поїзд у Бучі
Фото: Нацполіція

15 вересня близько 18:20 у Бучі, що в Київській області, електропотяг збив 17-річну дівчину – вона загинула.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Про трагедію правоохоронців сповістили свідки.

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Поліціянти попередньо встановили, що дівчина у невстановленому місці перебігала залізничні колії. У цей час машиніст сигналив та почав екстрено гальмувати, проте дівчина все одно потрапила під потяг.

Вона отримала травми, несумісні з життям.

У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина
У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина
У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина
У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.

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У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина

Джерело: Нацполіція
Буча, загиблі, поїзд
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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