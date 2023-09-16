У Бучі під колесами електропотягу загинула 17-річна дівчина
15 вересня близько 18:20 у Бучі, що в Київській області, електропотяг збив 17-річну дівчину – вона загинула.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Про трагедію правоохоронців сповістили свідки.
Поліціянти попередньо встановили, що дівчина у невстановленому місці перебігала залізничні колії. У цей час машиніст сигналив та почав екстрено гальмувати, проте дівчина все одно потрапила під потяг.
Вона отримала травми, несумісні з життям.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ), слідчі розпочали досудове розслідування.
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