У Херсоні прильоти: в одному з районів видніється дим
У Херсоні після 13:00 пролунали вибухи.
Місцеві жителі повідомляють про приліт в одному з районів міста – видніється дим.
Також повідомлялося про пуски керованих авіабомб у напрямку Бериславського району.
Наразі чекаємо офіційної інформації від місцевої влади.
Нагадаємо, що вчора також були влучання по Херсону, Придніпровському та Антонівці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко