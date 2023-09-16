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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні прильоти: в одному з районів видніється дим

Вибух
Фото: Факти ICTV

У Херсоні після 13:00 пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють про приліт в одному з районів міста – видніється дим.

Також повідомлялося про пуски керованих авіабомб у напрямку Бериславського району.

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Наразі чекаємо офіційної інформації від місцевої влади.

Нагадаємо, що вчора також були влучання по Херсону, Придніпровському та Антонівці.

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Новини Херсону, Херсон
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