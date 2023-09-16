Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів
У суботу зранку, 16 вересня, в Харкові пролунали вибухи. Місцева влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти “завдають ударів по Харкову”.
Наразі відомо про щонайменше чотири удари по обласному центру.
– Окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань, – наголосив Синєгубов.
Інформацію про вибухи підтвердив і харківський міський голова Ігор Терехов.
– У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними та перебувати в укриттях, – наголосив він.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на Харківщині.
Повітряна тривога також поширилася на низку інших регіонів України: Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Одеську області. Існує загроза застосування військами РФ балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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