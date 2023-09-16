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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів

вибух
Фото: Pixabay

У суботу зранку, 16 вересня, в Харкові пролунали вибухи. Місцева влада закликає мешканців міста залишатися в укриттях.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти “завдають ударів по Харкову”.

Наразі відомо про щонайменше чотири удари по обласному центру.

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– Окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань, – наголосив Синєгубов.

Інформацію про вибухи підтвердив і харківський міський голова Ігор Терехов.

– У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними та перебувати в укриттях, – наголосив він.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на Харківщині.

Повітряна тривога також поширилася на низку інших регіонів України: Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Одеську області. Існує загроза застосування військами РФ балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог 16 вересня 2023

Фото: alerts.in.ua

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Харків, Харківська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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Війська РФ завдають ударів по Харкову: чути звуки вибухів
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