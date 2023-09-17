Вітання від Сил оборони: Федоров підтвердив удар по техніці РФ у Токмаку
В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, який окупанти перетворили на військову базу, сьогодні знову пролунали вибухи в районі розташування ворожих сил Росії.
Про це повідомив міський голова сусіднього до Токмака Мелітополя Іван Федоров.
– Токмацька прикмета: прильотів більшає – окупантів меншає. Вітання від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці. Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам, – повідомив він.
За його даними, цього тижня з міста евакуювали так званий паспортний стіл, а “аусвайси”, тобто тимчасові російські паспорти, окупанти пообіцяли видавати в Мелітополі.
Разом з тим, пише Федоров, з міста були “героїчно” вивезені співробітники російського ФСБ та частину окупаційної адміністрації.
– На жаль, говорити про те, що окупанти готують “жест доброї волі” не варто. Варто допомагати нашій армії та вірити в перемогу, – заявив мер Мелітополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Джерело: Іван Федоров / Мелітополь / Міський голова
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / Міський голова
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко