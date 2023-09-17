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Вітання від Сил оборони: Федоров підтвердив удар по техніці РФ у Токмаку

Вітання від Сил оборони: Федоров підтвердив удар по техніці РФ у Токмаку
Фото: Pixabay

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області, який окупанти перетворили на військову базу, сьогодні знову пролунали вибухи в районі розташування ворожих сил Росії.

Про це повідомив міський голова сусіднього до Токмака Мелітополя Іван Федоров.

– Токмацька прикмета: прильотів більшає – окупантів меншає. Вітання від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці. Чим частіші прильоти та ближче фронт, тим страшніше колаборантам, – повідомив він.

За його даними, цього тижня з міста евакуювали так званий паспортний стіл, а “аусвайси”, тобто тимчасові російські паспорти, окупанти пообіцяли видавати в Мелітополі.

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Фото: Іван Федоров / Мелітополь / Міський голова

Разом з тим, пише Федоров, з міста були “героїчно” вивезені співробітники російського ФСБ та частину окупаційної адміністрації.

– На жаль, говорити про те, що окупанти готують “жест доброї волі” не варто. Варто допомагати нашій армії та вірити в перемогу, – заявив мер Мелітополя.

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Іван Федоров / Мелітополь / Міський голова

Фото: Іван Федоров / Мелітополь / Міський голова

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, ЗСУ, Мелітополь, Російська агресія, Токмак
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