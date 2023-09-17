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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Бавовна надвечір: у Севастополі пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі у недільний вечір чути вибухи.

Про це повідомляють ЗМІ.

Офіційного підтвердження поки що не було. Слідкуємо за ситуацією.

Зараз дивляться

Повідомляється, що влучання було у районі мису Фіолент.

У мережі також з’явилися фото, на яких нічне небо осяює світло від вибуху.

Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня у Севастополі прогриміли вибухи, після чого загорівся Севастопольський морський завод.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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