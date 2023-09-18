Зник за кілька днів до смерті – нові деталі смерті ексочільника Херсонщини Лагути
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.
Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
За її словами, досудове розслідування здійснюють за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією Самогубство.
Юлія Гірдвіліс зазначає, що дружина Лагути заявила про зникнення чоловіка ще 13 вересня.
З такою заявою жінка звернулась до Солом’янського управління поліції міста Києва.
Знайшли Геннадія Лагуту за три дні в цьому ж районі біля гаражних приміщень.
– Наразі слідчі розглядають усі версії, встановлюють деталі, свідків та очевидців події, – зазначає начальниця відділу комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, що про смерть Геннадія Лагути 17 вересня повідомив теперішній голова ОВА Олександр Прокудін.
Геннадій Лагута очолював Херсонщину з жовтня 2021 року до червня 2022 року.
Джерело: Суспільне
Фото: Олександр Прокудін
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