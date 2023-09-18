Зник за кілька днів до смерті – нові деталі смерті ексочільника Херсонщини Лагути

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути.

Про це в коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

За її словами, досудове розслідування здійснюють за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією Самогубство.

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Юлія Гірдвіліс зазначає, що дружина Лагути заявила про зникнення чоловіка ще 13 вересня.

З такою заявою жінка звернулась до Солом’янського управління поліції міста Києва.

Знайшли Геннадія Лагуту за три дні в цьому ж районі біля гаражних приміщень.

– Наразі слідчі розглядають усі версії, встановлюють деталі, свідків та очевидців події, – зазначає начальниця відділу комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, що про смерть Геннадія Лагути 17 вересня повідомив теперішній голова ОВА Олександр Прокудін.

Геннадій Лагута очолював Херсонщину з жовтня 2021 року до червня 2022 року.

Джерело: Суспільне

Фото: Олександр Прокудін

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