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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

На Київщині автомобіль наїхав на міну, водій загинув

На Київщині автомобіль наїхав на міну, водій загинув
Фото: ДСНС

На Київщині автівка потрапила під вибухонебезпечний предмет, що призвело до загибелі водія. На місце пригоди оперативно прибули рятувальники, які ліквідували загоряння, викликане вибухом.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

20 вересня рятувальники отримали повідомлення про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади. Виявилося, що пожежа сталася після вибуху легкового автомобіля, який наїхав на небезпечний предмет. Водій 1994 року народження загинув.

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Вогнеборці негайно прибули на місце та ліквідували загоряння.

За даними ДСНС, такі випадки виявляються час від часу на деокупованих територіях. Рятувальники закликають жителів Київщини утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів та інших місць, де проводилися бойові дії, оскільки там можуть залишитися вибухонебезпечні предмети.

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Джерело: ДСНС
Війна в Україні, Вибухівка, ДСНС, Київська область, Мінування
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