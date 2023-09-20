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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

сбу розвідка
Фото: СБУ

На Миколаївщині  контррозвідка Служби безпеки, вході багатоетапної спецоперації, нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Як з’ясували слідчі, зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування. 

Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР. З того часу він перебував у режимі очікування і був розконсервований після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Відповідно до інструкцій ГРУ зрадник створив власну агентурну мережу на території південного регіону. 

До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова. Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. 

– На першому – було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки й технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Ще двоє ворожих агентів відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті, – розповіли в СБУ.

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав звітувати перед куратором з ГРУ.

СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агентурну мережу РФ і затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Наразі всі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Миколаїв, Російська агресія, СБУ
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