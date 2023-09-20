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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Луганську вантажівка окупантів розчавила цивільне авто на дорозі

окупанти розчавили машину в Луганську

У тимчасово окупованому Луганську вантажівка російських окупантів укотре переїхала легкову автівку з цивільними.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, опублікувавши відеодоказ чергового злочину окупантів.

На відео, видно розчавлену автівку, біля якої стоять цивільні та кілька бойовиків. Поруч – вантажівка окупантів з рашистським символом.

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У момент фільмування моменту біля розчавленої автівки проїжджає ще одна вантажівка окупантів.

Такі випадки непоодинокі на тимчасово окупованих територіях. Приміром, лише 12 вересня у Луганську вантажівка окупантів на смерть переїхала жінку на пішохідному переході.

Тоді бензовоз окупантів проїхав на червоне світло та збив жінку, проте не зупинився і продовжив рух. Очевидці зазначали, що постраждала загинула на місці.

Ба більше, вона тривалий час пролежала на дорозі, адже ні водії, не перехожі не поспішали надати їй першу медичну допомогу, або, бодай, викликати швидку.

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Російські танки, техніка РФ

Скриншот: відео Денис Казанський

Війна в Україні, Луганськ
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