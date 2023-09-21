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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана

Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана

20 вересня Росія вдарила по Торецьку Донецької області та по околицях міста, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що атаку було здійснено 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 Тюльпан. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне.

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– Армія держави-агресора продовжує вбивати цивільне населення Донеччини та умисно б’є з різних видів озброєння по районах, де відсутня будь-яка військова інфраструктура, – йдеться у повідомленні.

Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана
Фото: Донецька обласна прокуратура
Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана
Фото: Донецька обласна прокуратура
Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана
Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана

Внаслідок зазнаних травм у Торецьку загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік, які на момент удару перебували у приватному житловому будинку. Водночас у Північному РФ вбила 84-річну жінку та її 60-річного сина – вони дістали поранення, несумісні з життям.

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– Ворожа атака зруйнувала приватні оселі та пошкодила господарські споруди. Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ, – наголосили у прокуратурі.

Наразі відбувається досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Донецька обласна прокуратура

Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, Торецьк
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