Вбито чотири людини та зруйновано будинки: РФ вдарила по Торецьку з Тюльпана
20 вересня Росія вдарила по Торецьку Донецької області та по околицях міста, внаслідок чого загинуло чотири людини.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зазначається, що атаку було здійснено 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 Тюльпан. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне.
– Армія держави-агресора продовжує вбивати цивільне населення Донеччини та умисно б’є з різних видів озброєння по районах, де відсутня будь-яка військова інфраструктура, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок зазнаних травм у Торецьку загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік, які на момент удару перебували у приватному житловому будинку. Водночас у Північному РФ вбила 84-річну жінку та її 60-річного сина – вони дістали поранення, несумісні з життям.
– Ворожа атака зруйнувала приватні оселі та пошкодила господарські споруди. Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ, – наголосили у прокуратурі.
Наразі відбувається досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Донецька обласна прокуратура
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко