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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чергова бавовна у Криму: у Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи

Чергова бавовна у Криму: у Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Севастополі в районі бухти пролунали вибухи. Також гучно в районі Євпаторії.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає. Слідкуємо за ситуацією.

Місцеві пабліки повідомляють про наліт на аеродром у Новофедорівці, там лунають вибухи, які чути в Євпаторії та Саках. Також вибухи лунають у Чорноморському.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що останнім часом у Криму часто гучно. Так, вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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