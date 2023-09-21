Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна людина загинула, є поранені

У четвер, 21 вересня, російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Через ворожий удар одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Ворог увесь день криє вогнем Херсонщину. Від початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у п’ятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані, – поінформував він.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російська армія вкрила вогнем житлові квартали Херсону.

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У гуртожитку, куди влучили ворожі снаряди, загинули двоє чоловіків віком 29 і 41 рік.

Через обстріл житлового сектору в Корабельному районі Херсону загинула 81-річна жінка, під час удару вона перебувала у своїй квартирі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

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