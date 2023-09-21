Продавали РФ насоси для атомних реакторів: СБУ затримала керівників сумського заводу

На Сумщині Служба безпеки України повідомила про підозру керівникам заводу, які постачали до Росії стратегічно важливу продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі.

Йдеться про насосне обладнання, яке виготовляють на одному із заводів у Сумах.

Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи, яка є однією з найбільших донорів бюджету РФ.

Зараз дивляться

За результатами розслідквання слідчі заарештували статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

– За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії, – розповіли в СБУ.

Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до РФ.

Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

Під час обшуків за місцями роботи й фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями ККУ: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.