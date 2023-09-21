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Тортури у ТЦК на Львівщині: одного зі співробітників військкомату відправили під арешт

Тортури у ТЦК на Львівщині: одного зі співробітників військкомату відправили під арешт
Фото: Pexels

21 вересня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід офіцеру першого відділу Самбірського районного ТЦК і СП, якого підозрюють у тортурах і незаконному позбавленні волі призовника. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що судовий розгляд щодо іншого підозрюваного триває. У разі доведення провини йому може загрожувати від 5 до 10 років в’язниці.

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– За даними слідства, заступник начальника та старший солдат завдали потерпілому низку тілесних ушкоджень, погрожували зброєю та вчиняли інші протиправні дії, щоб примусити його пройти ВЛК із подальшим призивом на військову службу під час мобілізації, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що співробітники ДБР затримали двох працівників військкомату міста Самбір Львівської області, які незаконно утримували, знущалися і били чоловіків, погрожували зброєю, морили голодом, вимагаючи проходження військово-лікарської комісії.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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