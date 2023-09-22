У російській Тулі знеструмлена частина міста після вибуху

У російському місті Тулі знеструмлена частина споживачів. Відключення електрики сталося після того, як місцеві жителі почули звуки вибуху.

За даними з відкритих джерел, Тула – місто з населенням майже пів мільйона жителів. Для усунення проблеми на місце виїхала російська аварійна бригада.

Про гучні звуки вибухів у Тулі почали писати близько 21:50 за місцевим часом. Мешканці повідомили, що звуки 2-3 вибухів було чути в Пролетарському районі міста, проте світло зникло і в сусідньому Зареченському районі.

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Місцеві жителі публікують у мережі відео з темними вулицями, де світло видно тільки від машин. Офіційних коментарів від російської влади про причини інциденту поки що не надходило.

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