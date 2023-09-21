Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО

Вибух
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 21 вересня, у Вінниці було чути глухі, віддалені звуки вибухів – попередньо, відпрацювала наша протиповітряна оборона.

Над містом у небі видніється смуга білого диму, як після збиття ракети.

Чекаємо офіційну інформацію про подію.

Зараз дивляться

Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про ракетну небезпеку на Вінничину.

Новина оновлюється…

Читайте також
У Києві уламки збитих ракет впали в кількох районах міста: семеро людей постраждали
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО

Війна в Україні, Вінниця, Вибух
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Святошинському районі Києва після вибухів зникло світло і вода
енергетика електрика світло
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чергова бавовна у Криму: у Севастополі та Євпаторії пролунали вибухи
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Федоров назвав одну з умов для запуску сервісу Дія Military
Михайло Федоров

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
ГУР вже ЗНАЮТЬ про УДАРИ по ЕНЕРГЕТИЦІ | НАЖИВО з Генасамблеї ООН! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Прем’єра ФІЛЬМУ “Євродонбас” та зерновий КОНФЛІКТ з Польщею! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Підрив ТЕХНІКИ ВПС РФ в ПІДМОСКОВ’Ї | Проблеми ЖІНОК у лавах ЗСУ | Новини Факти ICTV за 20.09.2023
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь