Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
У Вінниці чути звуки вибухів: попередньо, працює наша ППО
Сьогодні, 21 вересня, у Вінниці було чути глухі, віддалені звуки вибухів – попередньо, відпрацювала наша протиповітряна оборона.
Над містом у небі видніється смуга білого диму, як після збиття ракети.
Чекаємо офіційну інформацію про подію.
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Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про ракетну небезпеку на Вінничину.
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